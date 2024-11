Oasport.it - DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: Sainz sorpassa Leclerc, che è già in crisi con le gomme

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9° giro/50 Norris scavalca Gasly ed è 5°.8° giro/50 Verstappen, dopo aver superato Gasly, infila anche. Il monegasco ha sbagliato tutto: doveva gestire le, adesso la sua gara è compromessa.8° giro/50 SORPASSO DI! All’improvviso si fionda all’interno die si prende la seconda posizione!8° giro/50 Scappa via Russell, ormaiha rovinato lee accusa il graining.7° giro/50ha perso il DRS. Si trova a 1.3 da Russell. Potrebbe aver pagato quel duello in chiave usura delle.6° giro/50 Adessoè molto più vicino adi quanto il monegasco non lo sia con Russell.5° giro/50si è fatto sotto a.5° giro/50 Oscar Piastri sotto investigazione per falsa partenza.5° giro/50 DOPPIO ATTACCO ALL’ESTERNO DI! Ma un solidissimo Russell chiude la porta.