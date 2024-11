Oasport.it - DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: Russell domina, risale Verstappen, Ferrari in crisi con le gomme

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16° giro/50scavalca Perez ed è 2° a ben 9.2 da. La Alpine di Gasly rompe: il francese è costretto a rientrare ai box e ritirarsi.15° giro/50 Per come si sta mettendo, laguadagnerà solo una manciata di punti sulla McLaren in chiave classifica costruttori. La vittoria sembra ormai sfumata:ha un vantaggio enorme.15° giro/50davanti a Perez e Hulkenberg, che devono ancora fermarsi. Poi, Sainz, Leclerc, Norris e Hamilton.14° giro/50 Hamilton rientra proprio alle spalle di Norris, dunque è in corsa per il podio. La Mercedes oggi sta volando.14° giro/50 Pit-stop per Hamilton,torna in testa.13° giro/50 Sainz è settimo davanti a Leclerc e Norris. Davanti ci sono 4 piloti che non si sono ancora fermati.