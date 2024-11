Oasport.it - DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: Leclerc prova a cambiare strategia, Russell al comando

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36° giro/50 Se la gara finisse così, e a questo punto pare proprio di sì, la Ferrari guadagnerebbe la miseria di 8 punti sulla McLaren, portandosi a -28 a due GP dalla fine. Sulla carta il GP del Qatar sarà sfavorevole alla scuderia di Maranello.35° giro/50 Al momento le Ferrari di Sainz esono in quarta e quinta posizione, le McLaren di Norris e Piastri sesta e settima.34° giro/50 Se non avrà problemi di affidabilità, Verstappen vincerà oggi il suo quarto Mondiale piloti consecutivo.33° giro/50 Si ferma ai box Perez, dunque Piastri diventa ottavo.33° giro/50aldavanti a Hamilton, Verstappen, Sainz,, Hulkenberg, Norris, Perez, Piastri e Zhou. Questa la top10.33° giro/50non vuole correre rischi e si ferma a sua volta per il cambio gomme.