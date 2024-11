Oasport.it - DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: doppietta Mercedes, Verstappen campione, la Ferrari guadagna punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.30 Il prossimo GP si svolgerà in Qatar nel prossimo fine settimana. Prevista anche la Sprint.8.28 Russell ha preceduto Hamilton di 7.313 e Sainz di 11.906. Il britannico ha fatto la differenza nella prima parte della gara con gomme medie: lì ha accumulato un vantaggio di 10 secondi che poi ha amministrato in scioltezza.8.27 Max, nonostante il quinto posto, festeggia il quarto Mondiale della sua carriera con due GP d’anticipo.8.27 Con gomme soft appena montate, Norris ottiene il giro veloce in 1’34?876 e il punto di bonus. Regola abominevole che, fortunatamente, verrà abolita dal 2025.8.25 Russell vince il GP di Lasdavanti a Hamilton:. Terzo Sainz, poi Leclerc,e Norris. Completano la top10 Piastri, Hulkenberg, Tsunoda e Perez.