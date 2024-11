Firenzetoday.it - DIRETTA / Como-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:59che quest'oggi scende in campo in tenuta rossa,con la divisa casalinga blu e bianca. 14:56 Squadre che stanno entrando in campo, a breve il fischio d'inizio. 14:53 Tre cambi per Fabregas rispetto all'ultima gara prima della.