Casertanews.it - Dimessa dall'ospedale, donna muore dopo poche ore

Leggi su Casertanews.it

Dramma in località Ischitella di Castel Volturno dove unaè stata trovata senza vita in una casa, in via Rossini. Stando a quanto ricostruito, la vittima - una 50enne di nazionalità africana - avrebbe avuto un malore nella serata di sabato e si sarebbe recata inda dove sarebbe.