Calcionews24.com - Di Lorenzo: «Il gol lo avevamo provato in allenamento; entusiasmo? A Napoli c’è sempre stato»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Giovanni Di, difensore del, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei in casa contro la Roma Giovanni Diha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro la Roma. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Importante per noi, per il proseguo del campionato. Siamo ripartiti con .