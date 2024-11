Brindisireport.it - Derby con l'Ugento: Brindisi a caccia di una vittoria fondamentale

Leggi su Brindisireport.it

Unpugliese inedito per il, che oggi pomeriggio sarà ospite dell'allo stadio comunale (calcio d'inizio alle ore 14:30). Uno scontro diretto per la salvezza che vale tanto, soprattutto per la formazione adriatica che in settimana ha ricevuto una nuova penalizzazione di due.