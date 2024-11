Napolitoday.it - De Magistris si candida ancora: “Più a sindaco di Napoli che alla Regione”

Leggi su Napolitoday.it

"Ci sto pensando. Non lo escludo. Più per il Comune che per la?". È quanto ha detto Luigi De, giàdi, rispondendo ad una domanda del giornalista Italo Arcuri a Morlupo (Rm), in occasione della presentazione del suo libro "Fuori dal sistema", sull'eventuale sua.