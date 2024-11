Calcionews24.com - D’Aversa: «Compenseremo assenze e gap fisico e tecnico con determinazione e voglia»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Robertodell’Empoli, in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Udinese Robertoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani dell’Empoli contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Non si tratta solo di una squadra fisica e qualitativa. Hanno un organico completo sotto .