Da migliorare i trasporti pubblici

Frequento il terzo anno della facoltà di Economia e Commercio. Per quanto riguarda Ancona credo che sia una città abbastanza tranquilla, tuttavia offre poco per gli studenti e le studentesse, infatti ho sentito tante persone lamentarsi perché il "mercoledì universitario" non è animato come quello di altre città universitarie come Urbino e Macerata; oltre a questo aspetto, credo che debbano essere migliorati anche ie i mezzi con cui spostarci, la maggior parte dei quali è vecchia e rovinata. Per quanto riguarda invece la mia esperienza personale da studentessa direi di essere piuttosto soddisfatta, infatti trovo questa università molto più preparativa rispetto ad altre università di altre città.