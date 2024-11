Superguidatv.it - Cristiano Malgioglio a Verissimo: “Devo ringraziare Maria De Filippi” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ha detto a Silvia Toffanin: “De” per averlo fatto conoscere ad un pubblico molto giovane.ha poi fatto i complimenti alla Toffanin per This is me.