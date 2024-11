Coppa Davis, storico bis dell'Italia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.31 L'vince per la terza volta, seconda consecutiva, la. A Malaga, Olanda battuta 2-0 nella finalissima. L'si presentava alle Finals come detentrice'insalatiera dopo il successo'anno scorso, 48 anni dopo la prima affermazione, in Cile, nel 1976. Matteo Berrettini ha battuto van de Zandschulp per 6-4 6-2, in un'ora e 18 minuti. Il secondo e decisivo punto è arrivato dal n.1 del mondo Jannik Sinner, che ha superato 7-6 (2) 6-2 Griekspoor, in un'ora e 34 minuti.