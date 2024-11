Oasport.it - Coppa Davis, la vincente tra Italia e Olanda salterà il primo turno nel 2025: come cambia il format

Leggi su Oasport.it

Domani, domenica 24 novembre, la Finale ditrastabilirà a chi andrà l’ambita Insalatiera del tennis. Gli azzurri, già vittoriosi nel 2023, vogliono confermarsi campioni, per dar seguito al loro ruolo di massimo riferimento nel circuito. Un risultato che però avrà un riflesso anche su quello che accadrà nella prossima edizione.è noto l’ITF ha deciso di approvare una nuova modifica rispetto aloriginario e si tratta di un mezzo passo indietro rispetto a quello che è ora. Dall’anno venturo non ci sarà più, infatti, la fase a gironi di settembre e al posto di quella si ritornerà al passato con una sfida a eliminazione diretta da giocare con la formula casa-o-trasferta tra le due squadre in gioco.Unche si disputerà immediatamente dopo gli Australian Open.