Coppa Davis 2024 Binaghi | Siamo i più forti al mondo Dobbiamo essere orgogliosi di un gruppo di campioni

Leggi su Sportface.it

“La seconda volta ha un significato diverso, perché rende conclamato che nel tennisi piùal. Nell’Italia, che era la cenerentola, e la Federazione una delle più disastrate, oggi è in vetta ale lo riconoscono tutti. Abbiamo vinto la, maschile e femminile, le Atp Finals, due Slam, due medaglie alle Olimpiadi, Masters 1000, una annata incredibile e il merito è dei ragazzi, della squadra, delle ragazze, dello staff ma di tutto il movimento, della passione degli italiani. E’ un momento straordinario cheassaporare fino in fondo.di undi ragazzi e ragazze che sono dei, prima fuori dal campo che in campo e trasmettono aluna immagine straordinaria del nostro Paese e di noi italiani, forsepensare di meritarceli”.