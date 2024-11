Cop29Ue | finanza climaticaè nuova era

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.37 L'Unione europea ha salutato l'accordo raggiunto tra quasi 200 nazioni al summit Cop29 in Azerbaigian come una "era" nellaper i Paesi piu' poveri per combattere il riscaldamento globale. "La Cop29 sarà ricordata come l'inizio di unaera per laclimatica", ha affermato il commissario europeo per il clima Wopke Hoekstra.