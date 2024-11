Ilgiornaleditalia.it - Cop29, approvato fondo di aiuti climatici da 300 mld$ all'anno ai Paesi in via di sviluppo, India: “Somma irrisoria”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Almeno 300 miliardi di dollari all'entro il 2035", stabilisce l'accordo di Baku, fissando questo "nuovo obiettivo collettivo", in sostituzione del precedente di 100 miliardi all'. Una cifra che tuttavia non fa felici tutti Alladi Baku sul clima è stato trovato l'accordo nel c