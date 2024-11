Unlimitednews.it - Cop29, accordo per 300 miliardi di dollari annui ai più Paesi poveri

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato raggiunto a Baku, nel corso della riunione della, l’sul Baku Finance Goal (BFG), un nuovo impegno a incanalare 1,3 trilioni didi finanziamenti per il clima verso iin via di sviluppo ogni anno. Il Baku Finance Goal contiene un obiettivo fondamentale per isviluppati di assumere la guida nella mobilitazione di almeno 300diall’anno per iin via di sviluppo entro il 2035. Ciò rappresenta un aumento di 50rispetto alla precedente bozza di testo ed è il prodotto di 48 ore di intensa diplomazia da parte della presidenza della. Presta particolare attenzione al supporto deimeno sviluppati e dei piccoli stati insulari in via di sviluppo, con disposizioni su accessibilità e trasparenza. Secondo la presidenza dellail Baku Finance Goal è il fulcro di un pacchetto di accordi che garantiscono progressi in tutti i pilastri climatici e un passaggio fondamentale per mettere in atto i mezzi per tracciare un percorso verso 1,5 gradi.