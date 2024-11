Cataniatoday.it - Controlli interforze nelle zone della movida: sanzionati sette parcheggiatori abusivi

Leggi su Cataniatoday.it

serale e notturna del centro storico. Le aree battute dalle forze dell'ordine, durante il week end, sono state quellevicinanze di piazza Bellini, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena.