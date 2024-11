Ilrestodelcarlino.it - Contributi comunali per le bollette dell’energia

Il Comune di Castel San Pietro ha pubblicato il bando che assegnafino a 150mila euro a sostegno delle famiglie residenti con Isee da 0 a 26mila euro, le più colpite dai rincari delledi energia elettrica e gas e dall’applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la raccolta rifiuti, relativi all’anno 2024. La misura prevede che per i nuclei con reddito Isee fino a 20mila verrà erogato un contributo pari al 70% della spesa sostenuta e documentata. L’entità del contributo ammonterà ad un massimo di 700 euro. "Con questo bando – è il commento dell’assessore al Bilancio Andrea Bondi –, confermiamo lo sforzo dell’amministrazione comunale per conservare la tenuta della nostra comunità aiutando le famiglie più vulnerabili e quelle più colpite dal carovita e dai rincari energetici".