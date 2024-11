Calciomercato.it - Conte post Napoli-Roma: “Lukaku troppo buono.

Leggi su Calciomercato.it

Le parole di Antoniodopo il successo contro ladi Ranieri: decisiva la rete disu assist di Di LorenzoIlcontinua a viaggiare a ritmi da corsa Scudetto, anche se l’obiettivo societario resta sempre un gradino sotto: l’ingresso in Champions League.Antoniodopo(LaPresse) Calciomercato.itAntonioparla in conferenza stampa a seguito della vittoria sulladi Ranieri: “Prima della partita ho detto alla squadra di fare la corsa su noi stessi. Dobbiamo guardare solo i nostri impegni, abituarci ad avere i paraocchi. Noi abbiamo un percorso da fare. Quello che mi interessa è vedere che step by step continueremo a crescere”.Sulla vittoria, poi aggiunge: “La squadra mi è piaciuta, per 70-75 minuti abbiamo dominato la partita. Quello che dobbiamo migliorare è sulla cattiveria.