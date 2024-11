Lapresse.it - Como-Fiorentina 0-2, i viola volano con Adli e Kean

Lasupera in trasferta ilnel match valido per la 13esima giornata di Serie A. La formazionesi porta in vantaggio conal 20? e mette al sicuro il risultato al 68? con. Ilchiude in 10 per l’espulsione di Dossena al 91?. La squadra di Italiano non perde in A dalla gara del 15 settembre a Bergamo contro l’Atalanta e firma la settima vittoria consecutiva in campionato. Solo una volta ha fatto meglio, nel 1970.