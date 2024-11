Como-Fiorentina 0-2 Adli e Kean regalano il primo posto ai viola

Leggi su .com

(Adnkronos) – Vince ancora la. Nella 13esima giornata di Serie A istendono in trasferta il2-0 al Sinigaglia e raggiungono, in attesa del Napoli, Inter e Atalanta alin classifica. Palladino batte Fabregas con un gol per tempo: il vantaggio è firmato daal 19', mentre il raddoppio .L'articolo0-2,ilaiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.