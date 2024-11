Liberoquotidiano.it - "C'è una paura dilagante, anche le persone perbene...": Bertinotti-Vecchioni delirano da Gramellini

A In Altre parole, il talk show di Massimoin onda su La7 le sparano grosse. Nella puntata andata in onda sabato 23 novembre, tra gli ospiti in studio ci sono Faustoe Roberto. Al centro del dibattito ci sono gli scontri di piazza degli ultimi giorni mail rifiuto da parte di un'assemblea condominiale di posizionare una targa in ricordo di Matteotti. Un vicenda che ha fatto discutere. Ma è il pretesto perper attaccare l'esecutivo e la destra: "C'è un clima di tensione che però appartiene solo a una parte politica. C'è un clima di, come nel caso di questo condominio.di ritorsioni fasciste". E su questo interviene: "Sì. hai ragione Fausto,ci cascano". Un vero e proprio delirio che viene messo in scena nello studio dimentre in piazza vengono bruciate dagli antagonisti e non solo le foto del ministro Valditara con tanto di insulti al premier Giorgia Meloni.