Ilrestodelcarlino.it - "C’è una cultura patriarcale"

"La violenza di genere è un problema che non ha ancora la rilevanza pubblica che merita. Continua a essere considerata un disguido in un sistema che all’apparenza funziona. Non è così". Una riflessione molto dura e cruda, quella di Caterina Taroni: "Nei media, nella quotidianità, si sente spesso parlare di persone che ’sono diventate matte’. Non è così. Gli uomini che compiono queste azioni sono figli sani di una, che cresce uomini e donne in maniera differente. Non è più un singolo problema, ma qualcosa di sistemico. Sento però, specie nei giovani, una volontà di sradicarsi da questi stigmi. L’educazione sessuale ed emotiva a scuola può aiutare"