Napolipiu.com - Caressa assente a SKY dopo Napoli-Roma: i tifosi scatenati sui social

Sky Calcio Club senza il suo conduttore storico. Tavelli ironizza: “Non si è coperto dal freddo”.A sorpresa,, i telespettatori di Sky Sport scoprono che Fabionon condurrà il consueto appuntamento con ‘Sky Calcio Club’. Al suo posto Fabio Tavelli, storico volto dell’emittente satellitare.Lo stesso Tavelli ha scherzato nell’anteprima del programma: “Il nostro amico Fabio non si è coperto dai freddi dell’autunno come ha fatto invece Ranieri contro il, per questo oggi ci sono io.”.Inetwork si sono subitocon commenti ironici. “Strana questa influenza propriola vittoria del”, scrive un tifoso su X. “Laperde e casualmente Sky Calcio Club perde il suo conduttore”, commenta maliziosamente un altro. “Oggi niente Club causa. risultato”, aggiunge un terzo utente tra emoticon sorridenti.