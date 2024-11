Fanpage.it - Capelli fino ai piedi e unghie come artigli, donna viveva sepolta in casa da 10 anni a Chivasso

La vicenda di grave disagio scoperta per caso quando i colleghi del figlio dellahanno lanciato l’allarme perché l’uomo non si presentava al lavoro da settimane. Il 49enne, che soffre di problemi psicologici, si era chiuso incon l’anziana madre che non usciva da diecivivendo tra sporcizia e avanzi di cibo.