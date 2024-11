Calendario Coppa del Mondo Nagano 2024 pattinaggio velocità | programma orari e diretta tv

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per ladeldididi: ecco, di seguito, ilcompleto dell’evento. Si alza il sipario sul massimo circuito mondiale di speed skating, che vedrà svolgersi cinque tappe. L’Italia scende sul ghiaccio del M-Wave della città giapponese con quindici atleti. Fari puntati su Davide Ghiotto, che nelle ultime settimane di preparazione ad Inzell (Germania) ha fatto registrare all’International Race il nuovo record delsui 10000 metri, purtroppo non omologato a causa dell’assenza di giudici ISU in una manifestazione senza controlli antidoping. Grande attesa poi per vedere all’opera Arianna Fontana, fuoriclasse assoluta dello short track che ha abbracciato anche la sfida della pista lunga in vista.TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIASTREAMING E TV – Le gare della tappa dideldisono visibili instreaming integrale per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, mentre sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (visibili anche per gli abbonati Sky, Now e Dazn) verranno trasmesse alcune gare ined altre in differita.