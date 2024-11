Calcio Serie A | Napoli-Roma 1-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.54 Comincia con una sconfitta la terza avventura di Ranieri sulla panchina della. Al 'Maradona' ilvince 1-0 e si riprende la vetta. Giallorossi solo dodicesimi a quota 13 punti. Subito occasione per Kvaratskhelia di testa,McTominay fuori di destro,Politano sfiora la traversa.Reazione,Pisilli da lontano non impensierisce Meret. Svilar si oppone a McTominay. Ripresa. Gol dell'ex: Kvara apre, Di Lorenzo crossa basso per la scivolata di Lukaku (54'). Giallorossi sfortunati: traversa di Dovbyk su colpo di testa.