CALCIO ECCELLENZA. La Leon ci prova. Ultime speranze contro il Mapello

È la domenica di. L’ultima chiamata per gli orange in chiave primo posto già a fine novembre? Sì perché in caso di sconfitta, i bergamaschi scapperebbero a +12. A Vimercate, oggi alle 14.30, la squadra di Joelson (che seguirà i suoi dalla tribuna per una squalifica fino al 4 dicembre) non ha alternative se non la vittoria per fermare la fuga della capolista. Nel girone B è il giorno del ritorno a casa della Fucina.la Manara si gioca a Muggiò (15.30) nel rinnovatissimo “Superga 1949“. Anche Anania, dopo due sole gare deve già scontare una squalifica (fino al 4/12); è ancora lui il mister anche se dalla società non è mai giunta una nota di conferma. Intanto oggi dovrà fare a meno di Picci, mentre Lupu scende in Promozione alla Besnatese. Al suo posto tra i pali arriva Daniele Menegon (nella foto), in attacco c’è l’argentino classe ’93 Josué Santiago Pavisich.