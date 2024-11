Pordenonetoday.it - Calcio a 5: primo ko interno per il Pordenone, MestreFenice passa al PalaFlora

Prima sconfitta in casa per ilal. Dopo un buontempo, i padroni di casa crollano nei secondi 20’ sul punteggio di 3-6. Una sconfitta che pesa, maturata in uno scontro diretto per i piani alti, contro unche pure gli uomini di Hrvatin parevano avere.