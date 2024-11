Oasport.it - Calcio a 5: Napoli ferma Genzano, la Feldi Eboli va in testa in Serie A

Leggi su Oasport.it

LaA 2024-2025 dia 5 non ha una squadra che la fa da padrone. E’ questo il dato che emerge dalla 7a tornata di incontri di una stagione regolare che continua a regalare ribaltoni ed emozioni.La rete di Duarte consente aldi far cadere la capolista, spalancando le porte delladella classifica alla, impostasi 4-1 contro il Cosenza.Bene la Roma, abile nel battere 5-2 la Fortitudo Pomezia, così come la Meta Catania, che dilaga addirittura per 8-1 contro il Benevento, così come il Petrarca fa quasi lo stesso (4-8) in casa del Manfredonia.A proposito di blitz esterni, pesantissimo 3-4 dello Sporting Sala Consilina sul campo dell’Active Network e 3-7 dell’Italservice Pesaro nella tana della Came Treviso. Nel posticipo, infine, il 4-6 della Sandro Abate in casa della L84.