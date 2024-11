Ilgiorno.it - Busto Arsizio, scoppia un incendio nel box: evacuato condominio di nove piani

(Varese), 24mbre 2024 – Un'autopompa, un'autobotte e un'autoscala: sono i mezzi intervenuti questa mattina alle 7 in via Repubblica a. A fare accorrere le squadre di soccorso l’allarme scattato per l'di un box di undi. All'interno del garage erano presenti alcune biciclette, un motorino, solventi e vernici il cui fumo ha invaso idel. È stato quindi necessario, oltre a domare il rogo, evacuare in via precauzionale le persone che erano presenti nei loro appartamenti. Terminate le operazioni di spegnimento ed effettuate le verifiche strumentali del caso, i condomini sono potuti rientrare nei loro appartamenti. Non ci sono stati feriti, solo una persona allettata e in condizioni di fragilità è stata sottoposta alle cure dei medici.