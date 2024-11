Ildifforme.it - Borrell a Beirut: “Israele e Hezbollah accettino la proposta degli Usa per il cessate il fuoco”

Leggi su Ildifforme.it

L'alto rappresentante europeo ha inoltre annunciato che l'Unione Europea "è pronta a stanziare 200 milioni di euro alle forze armate libanesi", riferendo di aver chiesto al premier del Libano come l'Ue può supportare "l'esercito non solo finanziariamente ma anche tecnicamente"L'articolo: “laUsa per ilil” proviene da Il Difforme.