Boom di abusi degli immigrati sui minori | il dato choc

«Occorre non far finta di non vedere che l'incremento di fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da un'immigrazione illegale». È questa la frase della discordia pronunciata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara durante la cerimonia della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin alla Camera dei deputati. Intorno all'esponente del governo si è scatenato l'inferno: la famiglia Cecchettin prima («Giulia è stata uccisa da un ragazzo italiano, bianco e perbene», ha commentato la sorella Elena), membri dell'opposizione e femministe di ogni genere e specie poi, hanno accusato Valditara di fare campagna elettorale sfruttando la tragedia della giovane. Eppure, analizzando alcuni dati, le parole del ministro interpretano un trend preoccupante nel nostro Paese: più di 1/3 dei reati contro isono commessi da stranieri.