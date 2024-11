Milanotoday.it - Birra e sorrisi: pace fatta tra Pezzali e Repetto?

Leggi su Milanotoday.it

tra gli 883. O almeno così sembra da una foto su Instagram.e unascura davanti. "Fosse per me, oltre al premio San Siro di Pavia, a Mauro darei anche un Grammy per l’importanza che ha avuto nella mia vita. Quello che sta venendo fuori in queste ore c’entra con delle.