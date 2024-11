Brindisireport.it - Basket, Serie C: la Gaw Assi Brindisi batte Barletta e continua a scalare posizioni

Leggi su Brindisireport.it

Vittoria per la Gawche sul parquet amico del Palamelfi si aggiudica il match con il Frantoio Muragliacon il punteggio finale di 85-74. Nonostante le assenze di Buttiglione e Scivales,la scalata in clfica per la Gawnel campionato.