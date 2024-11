Livornotoday.it - Basket, serie B | Toscana Legno Pielle Livorno-LDR Power Basket Salerno in diretta. Live

Leggi su Livornotoday.it

Latorna al PalaMacchia dopo due trasferte consecutive per tornare a vincere e dimenticare lo stop subita a Caserta causato dal blackout offensivo degli ultimi dieci minuti. Oltre che per guadagnare punti in classifica, la partita di oggi controserve a prendere.