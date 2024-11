Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1. Arriva il Valdicornia. Il Cmc vuole tornare a vincere dopo 2 stop

Leggi su Sport.quotidiano.net

Gara non impossibile per il Cmc che oggi (Dogali, ore 18, porte socchiuse) ospita ilper la 9ª giornata di andata della1.gli ultimi dueconsecutivi (il primo casalingo con la Libertas Lucca 84-87, l’altro esterno in casa del Pescia 75-68), i biancocelesti provano a rimettersi in marcia per non perdere contatto con la parte alta della classifica. La partita richiede attenzione ma potrebbe riportare la squadra di coach Michele Bertieri al successo. In classifica il Cmc è ottavo con 8 punti (4 vittorie e 4 sconfitte), i livornesi inseguono a 2 lunghezze (3 vittorie e 5 sconfitte). I carraresi vantano l’attacco migliore (570 punti contro i 553 degli avversari) mentre le difese si equivalgono (556 i punti subiti dagli apuani e 557 quello incassati dal).