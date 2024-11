Lanazione.it - Barsotti spinge: "La loro fame da eguagliare"

Oltre ad essere l’allenatore degli Herons Federicoè un cuore rossoblù della prima ora. Per questo l’idea di ritrovarsi a giocare oggi alle 18 un derby termale al Palacarrara di Pistoia gli suscita emozioni contrastanti: eccitazione sì, ma anche una buona dose di straniamento: "Non è certo la prima volta che affronto un match al PalaCarrara, stavolta però sarà diverso – ammette il condottiero della Fabo –. Probabilmente il pathos che c’era nei derby in Serie C, specie quelle ai playoff, non si raggiungerà mai più ma sicuramente a chi come me da ragazzo ha vissuto le sfide con Pistoia sembrerà più di altre volte di giocare quello che per Montecatini è il vero derby". Sul campo gli Herons ci arrivano con due punti in più in classifica, forti di 9 vittorie e sole 3 sconfitte in 12 partite, questo però non basta secondo il tecnico della Fabo a configurare automaticamente i suoi come favoriti: "A differenza degli scorsi derby, nei quali obiettivamente avevamo qualcosa in più se non altro dal punto di vista dell’esperienza, in questa occasione non direi che il pronostico penda dalla nostra parte".