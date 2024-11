Avellinotoday.it - Avellino in campo, martedì c'è il Giugliano in Coppa: Biancolino valuta rotazioni, Bertotto avvisa i lupi

Leggi su Avellinotoday.it

L’non si ferma e torna subito in. La squadra di Raffaeleriprende la preparazione in vista del prossimo impegno: dopo il pareggio con il Catania, isono attesiallo Stadio Alberto De Cristofaro per affrontare ilnella gara valida per gli ottavi di.