Firenzetoday.it - Auto contro albero: traffico in tilt

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayBrutto incidente poco dopo le 16 di oggi, 24 novembre, in via Pistoiese. Per motivi e dinamiche ancora da chiarire, una vettura sarebbe andata a sbattere frontalmenteunsituato a lato della via e all'interno del.