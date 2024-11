Bresciatoday.it - Auto avvolta dalle fiamme, poi la colonna di fumo nero: attimi di paura in paese

Leggi su Bresciatoday.it

Il rogo di un'mobile ha scosso il sabato pomeriggio dei residenti di Rivoltella. Una macchina si è improvvisamente incendiata mentre transitava lungo via Pratomaggiore, intorno alle 16. Il conducente, fortunatamente, è riuscito ad abbandonare l'abitacolo in tempo. Divampate in pochi istanti.