Arrestato il corriere della droga. Sequestrati 76 chili di cocaina

SORISOLE (Bergamo) Con lache avevano a disposizione, avrebbero potuto fare una vita da nababbi, ma il sospetto è che in realtà i due cittadini albanesi di 37 e 30 anni arrestati martedì scorso dalla Mobile di Milano non fossero altro che corrieri, seppure all’ingrosso. Di sicuro avranno parecchie cose da spiegare a investigatori e magistrati, su tutte da chi hanno preso in consegna e a chi erano destinati i 76di, per un valore al dettaglio di oltre 1,5 milioni di euro, che sono stati loro. Secondo gli inquirenti, il trentasettenne si occupava del trasporto dello stupefacente in un territorio molto vasto: per non dare nell’occhio, così almeno pensava, noleggiava furgoni che poi utilizzava per i suoi trasporti illeciti. Nella mattinata di martedì, con l’ausilio degli agentiStradaleSottosezione di Arcore, gli specialisti dell’Antidi via Fatebenefratelli hanno fermato l’uomo al volante di un furgone nei pressi del casello A7 di Assago e hanno trovato un panetto dida un chilo nascosto nella pancia di un grosso compressore ad aria stipato nel cassone del veicolo.