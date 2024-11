Quotidiano.net - Armonia visiva e tattile anche negli interni

Lo stile deglidella nuova Cupra Terramar nasce da un’ispirazione profonda: la natura. Tre pilastri fondamentali: struttura leggera, muscolatura avvolgente e dettagli in rame di pregio. L’utilizzo di tecnologie innovative come il design parametrico permette di creare strutture con elementi grafici 3D che conferiscono consistenza e profondità alle linee della vettura. Le parti morbide e tattili, come tessuti e fantasie lavorate con tecniche di goffratura, debossing e ricamo, contrastano con la durezza delle strutture, creando un’. I prezzi di Cupra Terramar variano da 42.250 a 59.550 euro. Gli allestimenti disponibili sono Terramar (per la versione 1.5 da 150 cv), VZ (per la PHEV da 272 cv e la benzina 4Drive) e America’s Cup in edizione limitata a 1.337 esemplari.