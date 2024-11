Napolitoday.it - Armi in una casa di Villaricca: trovate pistole e fucili d'assalto

Leggi su Napolitoday.it

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno della detenzione abusiva di, nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne, con precedenti specifici, per detenzione di arma da sparo clandestina e detenzione ai fini di.