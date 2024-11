Fanpage.it - Andrea Dianetti: “Con la risata provo a placare l’ansia. Scambiato per Damiano dei Maneskin, sono stato un figo per 24 ore”

Leggi su Fanpage.it

si racconta parlando del debutto di "Non ci pensare" il suo primo spettacolo teatrale in tournée, in cui con sketch divertenti e momenti di riflessione, affronta una tematica quanto mai attuale, come quella dell'ansia che attanaglia ognuno di noi.