Tpi.it - Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 24 novembre

: lee glidi, 24. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5, domenica 24, su Canale 5 va in onda una nuovadi, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono lee glidi? Ecco tutto quello che c’è da sapere., allievi, professoriSecondo le, la prof Alessandra Celentano ha proposto delle modifiche al regolamento del talent show. Secondo l’insegnante, un allievo che arriva per tre volte di seguito ultimo in classifica, dovrebbe lasciare automaticamente il cast del talent show.