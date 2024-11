Europa.today.it - All’Azimut Giorgione non basta una strepitosa Arianna Rizzo: Jesi la spunta al 4° set

La trasferta dinon porta purtroppo beneche è costretta ad arrendersi di fronte alla Pieralisi padrona di casa e confermando come quella attuale sia ancora una stagione piena di alti e bassi. Finisce 3-1 per le marchigiane che non avevano mai vinto tra le mura amiche.