Teleclubitalia.it - Al Napoli basta una rete dell’ex Lukaku per tornare in vetta alla classifica, Roma battuta 1-0

Leggi su Teleclubitalia.it

Ilbatte la1-0 grazie ad unae torna inrispondendo alle vittorie delle inseguitrici. Esordio Amaro per Claudio Ranieri per il terzo mandato sulla panchina giallorossa. Azzurri al comando con 29 punti, giallorossi sprofondati nelle zone basse dellacon 13 punti. Chance in avvio per .L'articolo Alunaperin1-0 Teleclubitalia.